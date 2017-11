Op Sensational 90's warmdraaien voor Sensation Waailand in tien foto's

Sint-Oel­bert­gym­na­si­um in Oosterhout ontruimd na lekken giftig kwik

17 november OOSTERHOUT - Het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout is aan het begin van de middag ontruimd. Dit nadat in het scheikundelokaal giftig kwik uit een barometer was gelekt. De scheikunde-assistent is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.