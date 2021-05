Op naar een hittebestendig Oosterhout: ‘Maar de gemiddelde Oosterhouter is er nog niet echt mee bezig’

Geen topbestem­ming, toch toeristen­be­las­ting in Dongen

8 mei DONGEN - Dongen was om begrijpelijke redenen één van de weinige gemeenten in het land zonder toeristenbelasting. Daar komt per 1 januari 2022 een eind aan. Dan kost een nachtje Dongen 1,25 of 1,50 euro extra per persoon.