Op deze boerderij in Gilze vind je een boomgaard vol vergeten appels en peren

Van West-Brabantse bodemGILZE - In deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: Jos en Jan Dilven van De Fruitboogerd in Gilze.

Broers Jos (61) en Jan (71) Dilven hebben een behoorlijke verzameling oude fruitbomen. Verspreid over een aantal percelen hebben de broers zo’n zes- à zevenhonderd verschillende fruitbomen staan, voornamelijk appel- en perenbomen.

De bomenverzameling begon ooit als hobby. En zelfs nu de De Fruitboogerd in Gilze alweer een aantal jaar als commercieel bedrijf is ingericht, blijft het verzamelen van oude rassen voor Jos Dilven gevoelsmatig nog altijd meer een hobby dan werk, zegt hij.

Op een zonnige zomeravond leidt hij ons met plezier rond door zijn unieke verzameling. ,,We zijn in de eerste plaats verzamelaars. Op de tweede plaats geven we regelmatig lezingen en rondleidingen en op de derde plaats komt de verkoop. In die volgorde. Er zit nog steeds een hoop liefhebberij in”, vertelt hij.

Rond zijn huis ligt 7000 vierkante meter grond. Een groot deel daarvan is in gebruik voor de fruitboomverzameling. Broer Jan heeft in Breda een stuk van 5000 vierkante meter en dan ligt er in Molenschot nog een stuk grond van ongeveer een hectare dat de broers samen pachten.

Voor Jos en Jan samen in de fruitboombusiness stapten, werkten ze beiden in loondienst. Jan maakte stansmallen, Jos zat in de financiële wereld. De twee broers, afkomstig uit een gezin van tien kinderen, besloten in 2007 hun hobby te professionaliseren. ,,Ken je het programma Het roer om? Met dat idee besloot ik dat ik na twintig jaar toch nog eens wat anders wilde gaan doen”, zegt Jos.

Opa langs moeders kant blijkt de grote inspirator. Hij begon in de jaren dertig van de vorige eeuw de eerste hoogstammen te kweken. Zijn zonen zouden hem al snel hierin volgen. ,,Er zijn nog twee fruitbedrijven over. Eentje in Dussen, dat zijn de kinderen van Jan-van-ome-Bert. En eentje in Waalwijk. Dat bedrijf zat oorspronkelijk in Dongen wordt gerund door de kinderen van John-van-ome-Kees.”

In de loop der jaren heeft grootvader een hele hoop appel- en perenbomen gekweekt. De broers vatten het plan op om alle rassen die hun opa ooit verbouwde, opnieuw te gaan zoeken.

Quote Via via was hij bij mij uitgekomen en hij wilde vanuit Amsterdam hier naartoe komen om één appel te halen Jos Dilven Fruit van de fruitbomen verkoopt Dilven zelden. Het grootste deel van de opbrengst belandt op de eigen fruitschaal of gaat naar familie en vrienden. ,,Maar het komt wel eens voor”, zegt de fruitboomverzamelaar. ,,Zo kreeg ik een telefoontje van een man uit Amsterdam. Zijn vrouw had niet lang meer te leven en ze herinnerde zich uit haar jeugd een specifieke appel. De lombarts calville, een heel lekkere frisse groene appel. Via via was hij bij mij uitgekomen en hij wilde vanuit Amsterdam hier naartoe komen om één appel te halen. Ik heb hem gezegd dat hij er maar een paar mee moest nemen.”

,,Ook was er een keer een mantelzorger die bij een oude dame kwam die elke dag begon over sterappels. Die mantelzorger kwam uiteindelijk ook hier uit. Hij vroeg me wat ze moesten kosten. Ik heb toen gezegd: doe maar een mooie foto van de mevrouw die blij is met de appels. We doen het niet om het fruit, we doen het om de boom.”

Verdwenen appel De sterappel is een typisch voorbeeld van een ooit zeer geliefd appeltje dat langzaam maar zeker lijkt te verdwijnen. Het ras bestaat sinds het begin van de negentiende eeuw. Vanwege het kleine formaat van de appel, afgezet tegen een relatief grote boom waaraan de soort nodig groeit, is de sterappel niet de meest economische appel op te kweken. De meeste ouderen kennen ze nog wel. De jeugd nauwelijks nog. Een gemis volgens Dilven. ,,Als ze me dan vragen waarom de sterappel nergens meer te krijgen is, dan zeg ik: dat ligt aan jullie als consument. Ga allemaal naar de groenteboer en vraag om de sterappel. Binnen de kortste keren zal je zien dat ze weer in de winkel liggen.”

Zeldzame peer

Zoeken naar oude fruitbomen is als zoeken naar een hele grote speld in een nog veel grotere hooiberg. Maar uiteindelijk slagen Jos en Jan erin om hun opa’s verzameling compleet te krijgen. ,,Van de laatste peer die opa had, kende Jan alleen het blad. Niemand wist wat hij bedoelde. Alleen ome Willem uit Udenhout, die had een idee. Helaas ging ome Willem dood voor we wisten welke boom hij bedoelde.”

De broers beredeneerden dat als ome Willem de boom kende, hij deze dus ook ergens moet hebben zien staan. Ze besloten per fiets mogelijke routes na te gaan en verdomd, ze vonden de laatste peer. ,,Jan kreeg tranen in de ogen”, zegt Jos. ,,Als je weet waar je naar moet kijken, dan zie je het van honderd, nee duizend, meter. De boom leek wel een vetplant, zo donker waren die bladeren.”

Sommige rassen mogen dan oud zijn, ze hebben nog steeds een zeker publiek. Van deze bomen heeft Jos er meestal wel enkele op voorraad. Mensen die op zoek zijn naar iets uniekers, zullen een beetje geduld moeten hebben. ,,Dan maken we er eentje”, zegt Jos laconiek. ,,Maar dat duurt even natuurlijk.” Het vermeerderen van de fruitbomen gebeurt door een ent te plaatsen op een onderstam. Ergens halverwege de boomgaard wijst Dilven op een geintje. ,,Hier heb ik vier rassen boven elkaar geënt.”

Quote Deze zijn ideaal voor in de kleinere tuin. Prachtige schaduwbo­men mét fruit Even verderop wijst hij op een verzameling parasolbomen. ,,Deze zijn ideaal voor in de kleinere tuin. Prachtige schaduwbomen mét fruit.” Een andere blikvanger is de berceau. Deze loofgang, geïnspireerd op een soortgelijk natuurhistorisch monument dat in Tilburg bij de nonnen stond, is een pad met en beide zijden fruitbomen die bovenaan bij elkaar komen. Tegen de tijd dat alles dichtgegroeid is ontstaat er een soort tunnel.

Een wandeling door de boomgaard is als een wandeling door een bibliotheek. Maar net zoals dat in een bibliotheek voorkomt, kan het gebeuren dat er een boek – in dit geval een boom – kwijt is. ,,We vonden in Teteringen een gele bellefleur. Die stond in de tuin van een oud-wethouder. Daar hebben we toen gevraagd of we enkele enten mochten afsnijden. Dat mocht, en ze móeten hier dus ergens staan. Ik moet alleen even wachten tot ik er appels op heb.”