Op de valreep toch nog winterse plaatjes boven Oosterhout

video Den Hout na carnavals­op­tocht bezaaid met piepschuim­kor­rels: ‘Het is verschrik­ke­lijk’

25 februari DEN HOUT - Bij de optocht in Kluivenduikersrijk zijn maandag grote hoeveelheden piepschuimkorrels op de straten, in de tuinen en in het riool van Den Hout beland. ,,Het is verschrikkelijk. Het gaat overal tussen zitten en het is slecht voor het milieu", zo zeggen bewoners in de getroffen straten.