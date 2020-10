Op de stoelen na werd álles uit de auto van Rony gestolen, hij is niet het enige slachtoffer

Na de eerste inbraak had Shamon naar eigen zeggen twaalfduizend euro aan schade. Dat was op 7 september. Hij had de auto naar de garage gebracht en kon hem vorige week weer ophalen, maar lang kon hij er niet van genieten want al snel was het weer raak. Afgelopen woensdag werd er opnieuw ingebroken. Ditmaal is er voor zestienduizend euro aan schade. ,,Van het navigatiesysteem tot aan de stereo-installatie en het stuur. Alles is gewoon weg.”



Shamon blijkt niet het enige slachtoffer te zijn. Bij de politie zijn er sinds 1 september zes aangiftes binnen uit de gemeente Oosterhout. Het lijkt erop dat de dieven het op BMW's gemunt hebben, want drie stuks zijn van dat merk. En een Mini Cooper, maar dat is officieel ook een BMW-auto.