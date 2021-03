Op de barricaden voor het bos: ‘Moet je eens zien hoeveel mensen hier wandelen en fietsen?’

Waakzaam­heid in paardenwe­reld om besmette­lijk virus: 'Het kan zomaar een hele bedrijfs­tak de grond in helpen’

5 maart DEN HOUT/ROOSENDAAL - Er waart een zeer besmettelijk en levensgevaarlijk virus rond in de paardenwereld. Een uitbraak in Spanje leidt tot waakzaamheid in Nederland. Toch maken paardencentra in West-Brabant zich geen al te grote zorgen.