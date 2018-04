Op avontuur in de natuurspeeltuin in Waspik

Het heeft veel uren hard werk gekost, maar het is gelukt: zaterdag opent de Natuurspeeltuin aan de Irenestraat in Waspik.

Wilma de Rooij won in 2016 het Beste Idee van Waalwijk met haar plan voor een natuurspeeltuin in Waspik. Ze wist zo'n 50 vrijwilligers enthousiast te krijgen om mee te werken. Als locatie kwam het park naast het kanaal aan de Irenestraat in beeld. ,,Voorwaarde was wel dat we alles goed konden omheinen, want een kanaal aan de ene kant en een straat aan de andere kant is niet ideaal voor een speeltuin. Maar aan die voorwaarde konden we voldoen met hagen en nu hebben we een prachtig terrein.''

Plezier

Sinds half december is hard gewerkt. Bijna ieder weekeinde werd er gegraven, getimmerd of geplant. Eén van de vrijwilligers die aardig wat uren heeft gestoken in de uitvoering is Michel Fitters, timmerman en vader van twee kinderen. ,,Fijn om aan zo'n mooi plan mee te kunnen werken: hier gaan heel veel kinderen uit Waspik plezier aan beleven.''

Quote De insteek is dat het echt een natuurlijk gebied blijft, dat op alle manieren uitnodigt om te ontdekken. Michel Fitters

Op het langgerekte terrein worden deze week vier speeltoestellen geplaatst en kunnen kinderen straks genieten van tien natuurlijke speelsituaties. Zo zijn er een waterloop met handpomp, pendelwip, klim- en klautercircuit en een dubbele kabelbaan. Als natuurlijke elementen zijn er balanceerbomen over greppels, blote voetenpad, een zwerfkeien- en boomstammenparcours, een boomstammenstapel, wilgenhutten en een tunnel.

Avontuur

De Rooij: ,,We hebben speelelementen voor peuters, maar ook voor 12-jarigen. Daarnaast is er genoeg materiaal voor de kinderen om zelf hutten te bouwen. De insteek is dat het echt een natuurlijk gebied blijft, dat op alle manieren uitnodigt om te ontdekken. In de Natuurspeeltuin gaan kinderen op avontuur.''

De Rooij en haar team mogen zich met recht projectmanagers noemen en dat allemaal naast hun gewone werk- en gezinsleven. Druk, maar: ,,Het hele traject was leuk en leerzaam. Veel samenwerken met allerlei partijen en allemaal hetzelfde doel voor ogen houden. We hebben een natuurlijke, diverse en veilige plek weten te creëren die hopelijk als centrale ontmoetingsplaats van het dorp zal gaan fungeren. We hebben alles laten testen op veiligheid, ook de natuurlijke speelelementen. Dus ouders kunnen hier straks met een gerust hart met hun kinderen komen spelen.''

Opening