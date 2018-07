Oosterhoutse zusterwijn nu al uitverkocht

In totaal zijn er 11.000 flessen zusterwijn gebotteld: chardonnay, rosé en een witte blend. Slechts 3.500 daarvan belandde in de kloosterwinkel. ,,We hebben een wijndelers gilde waar flessen naartoe zijn gegaan. Er is een voorraad voor het wijnhuis en ook wat voor het klooster zelf'', legt Oomes uit. ,,Als blijkt dat we te veel hebben achtergehouden, komen er mogelijk nog flessen in de winkel.''



Anders is het wachten op de volgende oogst. ,,Afgelopen seizoen viel die tegen, met 2.000 flessen minder dan gepland. We verwachten met de oogst van dit najaar de productie op te kunnen voeren, al kan ik nog geen cijfers noemen. Het is beter weer, veel warme maanden. Daardoor kunnen we ook wat eerder oogsten, waarschijnlijk half september al.''



Mei/juni volgend jaar ligt de nieuwe wijn dan in de winkel.