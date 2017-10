Oosterhoutse Xiana Meeuwse (15) vermist

Politie zoekt dader van mishandeling in Dongen

12:29 DONGEN - De politie is op zoek naar de dader van een mishandeling die zich zaterdagavond heeft afgespeeld op de Kruisherenstraat in Dongen. Een 24-jarige man uit Dongen is daarbij lichtgewond geraakt. Hij is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld.