Oosterhoutse wethouder Van der Helm: 'Harddrugs op Lievenshove onacceptabel'

Een paar weken geleden kwam het signaal dat er drugs aanwezig waren in Lievenshove. "Een moeder vertelde dat haar kind daar slachtoffer van is. Dan gaat het niet om een paar zakjes wiet, maar om harddrugs. Dat was voor ons echt een nieuw signaal. Uiteindelijk heb je een mix van ingrediënten die heel erg pittig zijn om op te lossen. Wij hebben direct Juzt gemeld dat we dit onacceptabel vonden en of ze de veiligheid en de kwaliteit van de zorg echt konden waarborgen. Het bestuur heeft toen zijn verantwoordelijkheid genomen en gezegd: wij kunnen die garantie niet geven. Toen is het besluit genomen om de locatie te sluiten."