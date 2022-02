Oosterhoutse wethouder Piena: ‘Groeiend personeelstekort grootste probleem huishoudelijke hulp’

Het is even schrikken voor mensen die gewend zijn geraakt aan de hulp thuis bij het draaien van de was. De gemeente Oosterhout lanceert nu bij wijze van proef een ‘wasservice’ waarbij het wassen thuis komt te vervallen en de vieze was voortaan maximaal twee keer per week wordt opgehaald. Binnen drie dagen wordt de was schoon en opgevouwen teruggebracht. De werknemers zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.