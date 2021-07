Oosterhoutse voetbalmoeders Kitty en Eva beginnen weeggeefwinkel voor ouders met kleine portemonnee

Eva Verwijmeren had een tijdje geleden wat voetbalschoenen over. ,,De voeten van mijn zoons groeien gigantisch snel”, vertelt de moeder. Ze vroeg TSC-jeugdcoördinator Kitty Marijnissen naar een goede bestemming voor de schoenen. De twee raakten in gesprek en zo ontstond het idee voor een weggeefwinkel.