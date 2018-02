Oosterhoutse Victor Oudhoff bestiert nu zijn eigen fietsenparadijs

OOSTERHOUT - Oosterhouter Victor Oudhoff (32) - die bekend werd door zijn lijsttrekkerschap voor Jezus Leeft bij de vorige verkiezingen - is begonnen aan een nieuw avontuur. Stapte hij in 2016 nog op de fiets richting China, nu runt hij vanuit het oude UWV-gebouw een online fietsenhandel .

,,Welkom in het fietsenparadijs'', zegt Oudhoff als hij een rondleiding door zijn domein geeft. De Oosterhouter huurt de hele onderverdieping van het gebouw, dat twee jaar geleden nog even in beeld was voor het opvangen van minderjarige vluchtelingen. In elke ruimte staan fietsen, driehonderd in totaal. ,,De verkoop wisselt per maand. Je merkt dat het nu, na enkele maanden, begint te lopen.''

Kriebelen

Oudhoff kwam in het pand terecht na zijn grote reis. Hij trok 112 dagen de wereld over. Per fiets. Het oude UWV-gebouw, Victor kent de eigenaar, werd tijdelijk zijn huis. ,,Ik vond vrij snel een baan als accountmanager, een andere woonplek. Maar het kopen, opknappen en verkopen van fietsen, mijn oude hobby, begon weer te kriebelen. Ik miste het smeer. Binnen de kortste keren stond dit pand vol fietsen.''

De Oosterhouter besloot het grootser en professioneel aan te pakken. Hij richtte 'fiets+slot+licht=39 euro' op. ,,Het idee is dat mensen voor 39 euro een fiets kopen. Inclusief een slot en goede verlichting. We leveren deze tweewielers door heel Nederland. Het zijn fietsen voor 'erbij'. Voor als je uitgaat, of om bij het station achter te laten. Er zijn zoveel fietsenhandels, iedere Nederlander heeft wel een fiets. Je moet het dus wel anders aanpakken.''

Volledig scherm Victor Oudhoff kwam eerder in het nieuws als voorman van de politieke partij Jezus Leeft in Oosterhout, en later omdat hij een fietstocht naar China maakte. Nu heeft hij een fietsenhandel, gevestigd in het voormalige UWV-gebouw aan het Paterserf in Oosterhout. © Johan Wouters / Pix4Profs

Zwerffietsen

Oudhoff koopt de rijwielen van gemeenten, vooral Amsterdam. ,,Die gemeente haalt dagelijks fietsen van straat. Foutgeparkeerde exemplaren, maar ook zwerffietsen. Is het opslagdepot vol? Dan doet de gemeente ze van de hand.'' En dan komt Oudhoff in beeld; hij koopt de fietsen voor 25 tot 30 euro per stuk.

In zijn werkplaats, 'hier gebeurt de magie', knapt hij ze op. ,,Er is altijd wel wat mis mee. Onderdelen die ontbreken, kapotte verlichting.'' In principe doet hij het werk alleen. ,,Ik krijg wel hulp. Dat begon met één jongen die ik al kende. Hij woont met begeleiding, functioneren in deze maatschappij is voor hem een uitdaging. Via hem lopen er nu meer jongens hier binnen. Ik word zelfs al door instellingen gebeld om samen te werken.''

Knokken

Dat sociale aspect is voor Oudhoff ook het hele doel achter zijn onderneming. Want veel geld verdient hij er niet aan. ,,Ik hou een paar euro per fiets over. En zelfs dat is knokken. Maar het gaat me ook niet om het geld. Mijn doel is om de fietsende Nederlander te dienen. Ik heb een baan, dit is liefdeswerk. Zo moet je het zien. Waar andere in de avond en weekenden op de bank ploffen, ben ik hier aan het sleutelen. Het werkt therapeutisch. Helpt me om gedachten te ordenen.''

Naast sleutelen aan fietsen, maakt de Oosterhouter ook nog steeds graag lange tochten. ,,Al van jongs af aan is de liefde voor fietsen al groot. Even bikkelen, stampen op die trappers. Het is een goedkoop middel, brengt je overal naartoe. Je hebt alleen je eigen energie nodig.''

Op de fiets naar Peking