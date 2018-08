Oosterhoutse verdachten cokesmokkel blijven langer vastzitten

​Het viertal werd maandag op het terrein van Van Wanrooy op industrieterrein Weststad opgepakt. De politie-inval vond plaats nadat de douane in het weekend 3.500 kilo cocaïne (straatwaarde 150 miljoen euro) onderschepte in de haven van Antwerpen. De coke zat verstopt tussen een partij bananen in een zeecontainer, afkomstig uit Zuid-Amerika.

Het grootste deel werd in Antwerpen door de politie uit de container gehaald. De Nederlandse politie heeft vervolgens het transport gevolgd dat eindigde bij Van Wanrooy in Oosterhout. Daar werden vier mensen aangehouden: directeur P. van W. (55) van de transportonderneming, een 63-jarige Oosterhouter en een 33-jarige vrouw, ook uit Oosterhout. Verder werd een Belgische chauffeur aangehouden. Later op de dag volgde in Woerden de arrestatie van een vijfde verdachte: een 31-jarige man uit Rotterdam.

De chauffeur is donderdag heengezonden. De overige verdachten blijven in beperking zitten. Over twee weken beslist de raadkamer of ze nog langer in voorarrest blijven. "Maar de officier van justitie kan ook een verzoek doen als het onderzoek daartoe aanleiding geeft. Dat hangt af van de stand van zaken in dat onderzoek", zegt een woordvoerster van het Landelijk Parket.