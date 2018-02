Oosterhoutse verdachte DDoS-aanvallen blijft langer vastzitten

Fat Tuesday: hossen, meedeinen en headbangen in De Gouden Leeuw in Dongen

14:31 Paard In De Gang? Ben je gek! In Café De Gouden Leeuw is het op de laatste dag van carnaval bluesrocken geblazen. Fat Tuesday is een fenomeen in Dongen. De dag voordat het vasten op woensdag begint, en de echte katholieken hun askruisje gaan halen, mag iedereen het er nog even van nemen. Daar komt de naam Vette Dinsdag vandaan.