Oosterhoutse veelplegers opgepakt na inbraakpoging in Dongen

Maak van elke wandeling met de hond een feestje in Oosterhout

10:52 OOSTERHOUT - De hond is door de eeuwen heen de oudste en meest trouwe metgezel van de mens. Bij hondenschool HierenZo uit Oosterhout organiseren ze wandeltrainingen. De ene keer in een rustige woonwijk en de andere keer in een hectische binnenstad. Vandaag het negende deel in de serie over honden.