Oosterhoutse uitgeverij krijgt primeur nieuwe Asterix

Top Secret

Volgens uitgever Rob van Bavel is het bijzonder dat de pagina gepubliceerd wordt, omdat ‘een nieuw Asterix-album altijd top secret is'. Het Asterix-album dat in 2003 verscheen, werd op een geheime locatie in Frankrijk gedrukt en vervolgens werden de tientallen pallets met daarop de complete eerste oplage met zwarte folie omwikkeld in het magazijn van distributeur Betapress in Gilze en Rijen gezet tot de dag van uitgave.

Verrast

Uitgever Rob van Bavel: ,,We zijn verrast en vereerd dat we de eerste pagina in ons magazine mogen plaatsen. Nu werken we sinds de nieuwe reeks, getekend door Didier Conrad nauw samen met de Franse uitgever en waarschijnlijk dat daardoor ons deze primeur is gegund. Wij zijn er in ieder geval heel blij mee, want er waren heel wat kapers op de kust die deze pagina ook zouden willen hebben.” De Asterix-pagina is te zien in het nieuwe nummer van Eppo.