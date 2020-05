Oosterhoutse sportclubs weer op gang: ‘We willen iedereen een plek geven’

Oosterhout stelt de buitensportaccommodaties beschikbaar voor activiteiten van binnensportclubs. Zo is recreatieoord De Warande in beeld voor basketbalclub Eastwood Tigers. ,,We hebben daar een basketbalveld liggen waar ze prima kunnen trainen”, zegt de gemeentewoordvoerder. Voorzitter Bram Krijnen heeft hiervoor al een verzoek weggelegd bij de gemeente. ,,Basketbal is een contactsport, dus het is alleen mogelijk voor kinderen tot 12 jaar. De ouders moeten het er wel mee eens zijn, maar de kinderen zijn wel toe aan sport. Dit is een mooie stap.”