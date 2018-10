Oosterhoutse Senna (17) genomineerd voor VIVA400-award

Video Zo ziet het smerige drugslab in Lage Zwaluwe er van binnen uit

18:29 LAGE ZWALUWE - Het is de 'smerigste drugsfabriek ooit'. In een loods aan de Zwingel in Lage Zwaluwe is woensdagmiddag een grote drugsfabriek ontdekt met in totaal zo'n 30.000 liter aan drugsafval. Vermoedelijk loopt dat aantal nog op. De eigenaren van het pand, een 73-jarige man en 66-jarige vrouw, zijn aangehouden. Volgens de politie gaat het om een van de smerigste drugslabs ooit.