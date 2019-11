Oosterhoutse rapper Prince Mboup (Sj3ik) brengt eerste album uit met mooie filosofie

OOSTERHOUT - ‘Doe gerust je eigen ding’, is de boodschap die rapper Prince Mboup (artiestennaam Sj3ik) uit Oosterhout iedereen wil meegeven. Op dit moment is hij bezig met zijn eerste album genaamd ‘Stand Out to Fit in’. Dit is ook zijn filosofie: wees anders om erbij te horen.