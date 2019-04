Oosterhoutse rapper Ares naar Lowlands

Massaal

Bij het grote hiphopfestival Woo Hah! in Tilburg, vorig jaar in juli, zong het publiek massaal zijn teksten mee. Ares, echte naam Rens Ottema, trok in 2012 voor het eerst de aandacht met zijn single Dichterbij. Daarnaast won hij verschillende aanmoedigingsprijzen.

Ster

Sindsdien stijgt zijn ster gestaag. Ook zijn laatste album Alice is goed ontvangen. Lowlands in Biddinghuizen wordt gehouden van 16 tot en met 18 augustus. Het is nog niet bekend op welke dag Ares op het programma staat. Andere acts zijn onder meer: Donnie, The Vaccines, Twenty One Pilots en James Blake.