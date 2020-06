Oosterhoutse raad in het theater van de democratie: praten door blaffende honden en brommers heen

Sterrenres­tau­rants kunnen wel wat met dertig gasten: ‘De reserverin­gen stromen weer binnen’

10:14 Sterrenrestaurants hebben het net iets makkelijker deze maand dan andere horecazaken. Reden: maximaal dertig gasten tegelijkertijd is een normaal aantal. ‘Kwaliteit en persoonlijke aandacht is waar het om draait in een Michelinzaak. Voorheen draaiden we ook geen honderd gasten op een avond.’