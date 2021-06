Oosterhoutse politiek blikt vooruit: ‘Verduurzaming grootste uitdaging’

Gilze en Rijen werkt aan eigen coronaher­stel­plan

19 juni RIJEN - Na de zomer komt de gemeente Gilze en Rijen met een eigen coronaherstelplan. De komende maanden inventariseert een projectleider de gevolgen bij verenigingen, cultuursector en ondernemers. ,,We willen kijken of we maatregelen kunnen treffen om sterker uit de crisis te komen", zegt wethouder David Vermorken.