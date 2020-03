Oosterhoutse Paaseitjes voor de zorg

Kaartje en een strikje

We willen iets voor zorgmedewerkers doen

,,Het idee is afkomstig van mijn twee dochters. We zaten koffie te drinken en wilden als winkel iets voor de zorgmedewerkers doen. Zo is het ontstaan. We laten de actie nog even doorlopen tot in de week voor Pasen en dan gaan we ze afgeven. Hoe en waar dat moeten we nog bekijken. We hebben veel respect voor het Amphia in Breda, maar deze zijn voor de mensen in Oosterhout.” Wie mee wil doen aan de actie kan terecht in de winkel of via Facebook.