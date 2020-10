Oosterhoutse ouderen kunnen nog zeker een maand niet terug naar huis na brand onder appartementen

Hoofdrol voor juf Ans van De Nassau: ‘Geef mij maar pubers, wij begrijpen elkaar’

18 oktober Ans Geleijns noemt zichzelf ‘een echt onderwijsdier’. Haar vak bracht haar via allerlei omzwervingen in 2010 naar de mavo-afdeling van De Nassau in Breda. Mark van der Werf, van de bekende serie Meester Mark-boeken, schreef een boek over haar onderwijsavonturen: Juf Ans, koningin in de klas.