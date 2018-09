Oosterhoutse online fietsenhandel als dagbesteding: 'Het is een soort wijkcentrum'

Geef uw mening Geef uw mening: voelt u zich nog thuis bij de katholieke kerk?

3 september Er lijkt geen maand meer voorbij te gaan zónder nieuw schandaal in de rooms-katholieke kerk. Het aantal aantijgingen van seksueel misbruik is inmiddels duizelingwekkend hoog. Op elk werelddeel zijn geestelijken in opspraak geraakt wegens onoorbare zaken. Toch heeft de katholieke kerk wereldwijd nog altijd een grote schare trouwe volgers. Voelt u zich er nog thuis?