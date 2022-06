Oosterhoutse Nachtegalen ontvangen Jostiband voor jubileumconcert rond 750 jaar Catharinadal

Nieuw vuur vanuit belangen­ver­e­ni­ging Hulten tegen sluiten school; petitie al 400 keer getekend

HULTEN - Belangenvereniging Hulten is een petitie begonnen tegen de voorgenomen sluiting van de basisschool en peuteropvang in het dorpje. Binnen enkele dagen zijn al meer dan 400 steunbetuigingen verkregen via de site petitie.com. ,,Je ziet hoe het leeft", zegt penningmeester Miranda Uijens.

7 juni