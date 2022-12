Oosterhoutse mkb-bedrijven kunnen tot 25.000 euro lenen voor duurzaamheid

Het geld komt uit het budget voor de duurzaamheidsleningen voor particuliere woningen. Daar zit nu in totaal 5 miljoen euro. B en W: ‘Dit jaar zien we fors meer leningen dan in de periode 2017-2021. Het blijkt wel dat inwoners hun leningen versneld aflossen, zodat het fonds sterk revolverend (zelf vullend, red.) is. De verwachting is dat in 2024 het maximaal uitstaand bedrag 4 miljoen euro zal zijn. In de evaluatie eind 2023 zullen we analyseren of de budgetten voor zowel particuliere woningen als mkb-bedrijven ook na 2024 voldoende zijn.”