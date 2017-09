Oosterhoutse mavoleerlinge wint publieksprijs met 'gepimpte' troonrede

De leerlinge van de Effent mavo in Oosterhout was een van de vijf finalisten van de wedstrijd. Hoewel de juryprijs naar een andere deelnemer ging, liet de jury - onder leiding van oud-Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven - zich lovend uit over de wijze waarop Janssen haar troonrede presenteerde en over de manier waarop ze een ingewikkeld onderwerp duidelijk had weten te maken. Ook heeft ze volgens de jury aanleg om de politiek in te gaan.