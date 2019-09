Oosterhoutse Manege te koop

Politie zoekt getuigen en camerabeel­den van schietinci­dent Raamsdonks­veer

10 september RAAMSDONKSVEER - De politie is naarstig op zoek naar getuigen en camerabeelden van een schietincident in Raamsdonksveer. Daar is vrijdagnacht een man in zijn hand geschoten. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdag aandacht aan de zaak.