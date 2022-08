Oosterhoutse Luc (23) gaat straks op zichzelf wonen in nieuw woonzorgcomplex

Het initiatief komt van het Oosterhoutse echtpaar Ingrid en Ferdy Benoist. Zij willen hun 23-jarige zoon Luc onderbrengen in een toekomstbestendige zorgwoning. ,,Luc heeft het Pitt Hopkinssyndroom en heeft daardoor een verstandelijke beperking. Hij kan nog niet praten. Het is een forse beperking, maar wij wilden hem zo lang mogelijk thuis houden. Dat leek ons de beste manier om hem een stabiele basis te geven. Maar nu we zelf ouder worden, moeten we maatregelen nemen. We kunnen op termijn niet meer voor hem zorgen thuis’’, zegt Ingrid Benoist.