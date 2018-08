Oosterhoutse kermis: 'Een stap in de goede richting'

"Veel mensen bleven hier kijken naar het Caribisch carnaval", vertelt Miranda Bierens. Al jaren komt ze met haar gebakkramen naar de kermis. "Mijn grootouders stonden hier al."

Ze kent de kritiek op de kermis en staat positief tegenover de plannen van de gemeente en ondernemers. "Er zijn soms nieuwe dingen nodig om mensen enthousiast te houden. Kleine veranderingen kunnen een groot verschil maken." Ze verwacht echter niet dat de herinrichting van de kermis veel invloed zal hebben op haar omzet. "Voor onze kramen zijn de weersomstandigheden het belangrijkst. We boffen dat het nu perfect kermisweer is."

Feestweek

Volledig scherm Archieffoto kermis in het centrum van Oosterhout, hier in het Slotpark. © Johan Wouters Ook horecaondernemer Mark Gangelhof van loungebar 't Geregt aan de Heuvel heeft genoten van de Caribische Dag. "Ik vind het een goede zet om dat zomerfeest tegelijk met de kermis te organiseren. Zomercarnaval en kermis versterken elkaar. Dit is een stap in de goede richting." Vandaag doet hij met zijn zaak mee aan het Mosselfeest, een initiatief van de plaatselijke horeca. "Voorheen organiseerden we het Mosselfeest een week na de kermis", vertelt Dré de Jong van Chefz Proeflokaal. "Om de kermisweek op te leuken hebben we een aantal evenementen verplaatst naar deze week, zodat er een echte feestweek ontstaat."

Vanaf volgend jaar wordt de kermis anders ingericht. Dat was dit jaar nog niet mogelijk, waardoor er nog steeds lege plekken zijn. Bezoeker Annemiek Ligtvoet stoort zich eraan. "Er zijn te veel grote gaten tussen de attracties. Verderop staan er weer een paar vlakbij elkaar die met de wachtrijen de complete doorstroom van bezoekers blokkeren." Ook over de attracties is ze niet te spreken. "Mijn dochter is bijna drie. Eendjes vangen is zowat het enige wat ze hier kan doen."

Gezelliger

De familie Van der Dussen is wel enthousiast over de attracties. Teun is zojuist met zijn tante Eefje in de Booster geweest, een familietraditie die ze nog steeds in ere houden.

Samen met oma Miep houden ze op het kermisterras van het Slotveld even pauze. Ze zien al wat verbeteringen bij de kermis ten opzichte van vorig jaar. Eefje: "De aanlooproute bij het Slotpark is veel gezelliger geworden en de Caribische Dag was erg leuk." De lege ruimtes tussen de attracties vallen haar ook op. "Het lijkt daardoor alsof er minder te doen is."

Lege ruimtes

Tiny Scheepers van het touwtje-trekken staat al zo'n 24 jaar met veel plezier op de Oosterhoutse kermis. Ze begrijpt de ophef over de 'gaten'. "Maar je kunt de lege ruimtes niet zomaar opvullen met andere attracties. Dat is voor de bezoekers wel leuk, maar dat betekent voor ons meer concurrentie."