Oosterhoutse kastelein René van Bijnen: de kroeg uit, de politiek in

OOSTERHOUT - Na het faillissement van zijn café De Kloek verdween René van Bijnen even uit beeld. Maar stil zitten zit niet in zijn bloed.Dus stort hij zich op nieuwe uitdagingen, zoals de politiek.

Lag hij vroeger elke ochtend nog op bed, nu loopt René van Bijnen (61) in alle vroegte met zijn hond over de Vrachelse Heide. Zeven maanden geleden veranderde zijn leven compleet met het faillissement van zijn café De Kloek.

Na een tijdje in de luwte, treedt de voormalige kroegbaas nu weer op de voorgrond: Van Bijnen staat op de verkiezingslijst van D66 Oosterhout (nummer 7, de partij heeft nu twee zetels). ,,Ik geniet nu meer van het leven.''

Wat is er de afgelopen zeven maanden gebeurd?

,,Het faillissement was een opluchting, maar ook moeilijk. Janny en ik hebben daarna vooral veel rust genomen. Dingen gedaan die we eerst niet konden doen: oppassen op onze kleinkinderen, nu dan D66. Ik ben, hoe cliché het ook klinkt, meer gaan genieten van het leven. Een mooi bloemetje in de tuin, het gefluit van de vogels. Voorheen zag of hoorde ik dat gewoonweg niet.''

Mist u De Kloek niet?

,,De nachtelijke uren in ieder geval niet! Alleen bepaalde momenten. Zo was er vorig jaar rond deze tijd een optreden van Pater Moeskroen. Dan denk je wel even: verdorie, wat was dat leuk! Carnaval zal ook lastig zijn. Iedereen vraagt me: waar moeten we nu heen? Dan zeg ik: ik heb hetzelfde probleem! Dat was trouwens wel mooi: Oosterhout heeft ons er echt doorheen gesleept. Daar kunnen geen apotheek of pillen tegenop.''

Volledig scherm Janny en René van Bijnen werden kort na het sluiten van het café compleet verrast met een groot afscheidsfeest. Foto Casper van Aggelen/Pix4Profs

Heeft u spijt?

,,Absoluut niet. De situatie met de verhuurder was niet meer houdbaar. Het bezoek liep terug. Ik denk door de sociale media - vroeger kwam je naar de kroeg om bij te praten - en vanwege het rookverbod; het heet geen bruin café vanwege de kleur van de lambrisering.''



,,De stress ging ten koste van mijn gezondheid. Twee jaar geleden kreeg ik een herseninfarct. Dat was een signaal. Toen de stress dit jaar weer opliep, dacht ik: het is mooi geweest. Ik kies voor mezelf.''

En nu de politiek in. Een opmerkelijke switch.

,,Voor mij niet. De gemeentelijke politiek heeft me altijd geboeid. Dat je als inwoner invloed kunt hebben. De Kloek was niet voor niets een politiek café. De ORTS heeft er een hele poos op zaterdagmiddag het Centraal Café gehad. Samen met D66 organiseerde ik in het verleden ook debatten, het Frühschoppen. Er kwamen dus nogal wat politieke partijen binnen.'' Lachend: ,,Ik denk dat er in De Kloek meer besloten is dan in de raadszaal.''

Altijd al een D66'er geweest?

Quote Voor mij geen moeilijke woorden, lange betogen en gemene spelletjes. Alsjeblieft niet. René van Bijnen ,,Jaren geleden was ik lijstduwer bij de PvdA, puur omdat ik wat mensen in de partij goed kende. Daarvoor ben ik een tijdje lid geweest van Gemeentebelangen. Ook meer uit sympathie: die partij was de grote winnaar van de verkiezingen, maar werd buiten het college gehouden. Dat maakte me boos.''



,,Maar met D66 heb ik echt iets. Het progressieve past bij mij. Maar vooral ook de mensen. Voormalig fractievoorzitter Maarten Velds was altijd van de kleinste dingen op de hoogte. Dat vond ik mooi. En op de huidige lijst staan bijna allemaal nieuwe mensen, met frisse zin. Daar zie ik mezelf helemaal tussen.''



,,Al zal ik nooit écht een politicus zijn, hoor. En zeker geen wethouder, daar moet je voor gestudeerd hebben. Voor mij geen moeilijke woorden, lange betogen en gemene spelletjes. Alsjeblieft niet. Mensen gaan daar niet ineens een hele andere René zien.''

Wat wilt u bereiken?

,,Ik sta op nummer 7 van de kandidatenlijst, dus of ik ook echt in de raad kom, is de vraag. Maar hoe dan ook wil ik de straat op gaan. Met mensen praten. Een spelletjesmiddag houden in het bejaardenhuis, om te ontdekken wat er daar leeft. Die mensen komen echt niet naar jou toe.''

,,Qua portefeuilles voel ik het meest voor cultuur, horeca en binnenstad. Zo zou het mooi zijn als de politiek culturele amateurclubs meer ondersteunt, bijvoorbeeld met een spreekuur. En natuurlijk is de leegstand in het centrum een belangrijk aandachtspunt. Een lijstje met plannen heb ik nog niet. Ik wil eerst naar de mensen luisteren.''

Wat doet u nog meer, op het moment?

,,Het faillissement is nog niet officieel afgerond, dus ik mag voorlopig nog niet aan het werk. Maar ik zit niet stil. Zo heb ik samen met andere D66-leden het Kletscafé opgezet, een discussiemiddag. Janny en ik zijn verder bezig met een boek over De Kloek."

,,En ik werk mee aan een nieuwe vorm van Kaokelen. Het wordt een heel ander concept; dat is nog volop in ontwikkeling. De locatie is er al wel: café De Stapmolen. De werktitel is in ieder geval al heel leuk: 'het lach aan de tap'.''