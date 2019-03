Oosterhoutse is wel schuldig maar krijgt geen straf na uiting op Facebook

OOSTERHOUT - Iemand op Facebook uitmaken voor ‘oplichter’ is smaad . Het Openbaar Ministerie besloot Marijke Koorn uit Oosterhout daarvoor te vervolgen. Want smaad is strafbaar. Dat vond ook de politierechter in Breda. Marijke is schuldig, maar nadat ze plechtig had beloofd zoiets nóóit meer te doen, kreeg ze geen straf opgelegd.

De claim die de benadeelde partij had ingediend, vond de rechter geen hout snijden. De betrokken man had ruim 1.000 euro smartengeld gevraagd. Plus 325 euro vanwege zijn eigen risico voor bezoeken aan een psycholoog en psychiater. Maar zijn geestelijke nood als gevolg van de hele affaire was niet onderbouwd.

De politierechter erkende met de ze zaak ‘danig in de maag’ te hebben gezeten , want ze had wel begrip voor Marijke. Maar juridisch z at de Oosterhoutse gewoon fout. Ze heeft de eer en goede naam van een plaatsgenoot aangetast door op Facebook te suggereren dat hij ‘ een grote oplichter’ is en te stellen dat hij haar heeft ‘belazerd’. Het lijkt fijnslijperij maar het maakt juridisch ook nog verschil of je dat te goeder trouw doet in algemeen belang - om anderen te waarschuwen - of primair uit persoonlijke frustratie. En dat laatste was volgens de rechter het geval toen Marijke woedend achter haar computer kroop. Want ze begon ermee dat ze ‘haar ei’ kwijt moest.

Niets meer waard

De aanleiding was sowieso triest . Het overlijden van haar moeder op 24 december 2017 . Haar kamertje in Buurstede, moest snel worden ontruimd. Koorn zocht contact met John Semerel van kringloopwinkel Goedkoop & Zo in Oosterhout. Op 2 januari toog hij naar het zorgcentrum. Hij belde op en zei dat de spullen niets meer waard waren. Hij wilde er wel een ontruiming van maken. Kosten 208 euro. Toen hij kwam afrekenen , z ou hij nog gezegd hebben dat hij linea recta naar de vuilstort ging. In zijn optiek was hooguit 10 % van de spullen bruikbaar, maar 90 % rommel. De zus van Marijke nam kort daarna een kijkje in de winkel. Daar stond de tweezitsbank van moeders voor 350 euro. En nog meer spullen . Marijke maakte van haar hart geen moordkuil en postte haar gewraakte verhaal op Facebook . ,,Het was sowieso voor ons een erg emotionele tijd”. Ze noemde geen achternaam van John, maar verwees wel naar kringloop Arkendonk . En dat is Goedkoop & Zo.