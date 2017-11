Oosterhoutse inbreker opgepakt na wilde achtervolging

Dat gebeurde omdat er een Europees aanhoudingsbevel tegen hem was. Om aan zijn aanhouding te ontkomen haalde de Oosterhouter halsbrekende toeren uit. De Belgische autoriteiten hebben zijn ‘overlevering’ gevraagd omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij meerdere inbraken in dat land.

In burger

Een politieman reed zondagmiddag in burger in een auto over de Piusstraat in Tilburg. Hij zag op de kruising met de Paleisring een zwarte Volkswagen rijden waarvan hij aan het kenteken zag dat deze in gebruik is bij de gezochte 30-jarige Oosterhouter.