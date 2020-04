‘Oosterhoutse horeca doet wat ze kan, maar de problemen worden groter’

Voor De Jong zat er weinig nieuws in de persconferentie dinsdagavond. Daaruit bleek dat er nog weinig ruimte is voor versoepeling van de coronamaatregelen, en dat dat beetje ruimte wordt benut voor het onderwijs en beperkte sportactiviteiten. De sluiting van horecagelegenheden blijft in elk geval tot 19 mei in stand.

,,Het kabinet kan eigenlijk niet anders, dat zie ik ook wel", zegt horecaman De Jong. ,,De volksgezondheid staat voorop, het is logisch dat ze nog geen groepen mensen bij elkaar willen hebben. En stel dat ze dat wel toelieten: dan zouden we over een paar weken met een nieuwe piek in de epidemie zitten. In zo'n scenario zijn we óók onze klanten kwijt. Omdat ze ziek zijn of erger, of omdat we opnieuw allemaal op slot moeten.”