Oosterhoutse hockeykeeper Mark Cohen opnieuw naar Bijzondere Spelen: 'Heb er heel veel zin in'

,,Ik heb er heel veel zin in!", roept Cohen. ,,Sport is voor mij een enorme uitlaatklep, als ik een lastige week heb gehad kan ik hier op het veld al mijn energie kwijt", vertelt Mark. Hij is de keeper van het G-team van MHC De Warande, een team voor mensen met een verstandelijke beperking. ,,Ik heb een leerachterstand, ADHD en autisme. Ik ben dus niet bepaald een teamspeler", bekent hij lachend. Maar in de goal voelt Cohen zich als een vis in het water. ,,Sommige mensen noemen het een luie sport maar je moet het hele spel gefocust zijn. Het is belangrijk om steeds de bal in het oog te houden en wanneer hij dichterbij komt denk je; die is van mij!"