Oosterhoutse Goederenbank breidt uit: ‘Ik heb een zee aan ruimte’

De wens tot uitbreiding leefde al langer bij Jan en Anita Kooijman van Goederenbank de Baronie. Toevallig hoorden ze dat het aangrenzende pand achter hun huidige locatie vrij kwam. „Het is snel gegaan”, zegt Anita Kooijman blij. „Eind november spraken we met wethouder Willemsen en tijdens de laatste raadsvergadering voor kerst werd het goedgekeurd.”

Zee van ruimte

De extra ruimte, waar voorheen Ultramar Products BV zat, ziet er pico bello uit. Langs de wand staan grotendeels lege stellages. Een hoek is ingericht met kledingrekken, schoenen en sieraden. Vrijwilligster Karin Bron van Opdorp kan haar geluk niet op. „Eerst had ik zo’n stukje”, haar handen op een meter van elkaar spreidend. ,,Nu heb ik een zee van ruimte.” Opgetogen toont ze de kleding. „Kijk, die zijn nog helemaal nieuw”, zegt ze terwijl ze een van de vrolijk gekleurde rokken pakt.

Ook de hulpvragers zijn verheugd over de uitbreiding. „Ze vinden het prachtig, want ze staan in een doodlopend straatje”, vertelt Jan Kooijman. Daarbij bieden de verspreid staande tafels en stoelen hem alle gelegenheid om de belangrijke sociale ondersteuning te geven. „Sommige mensen komen nergens, behalve één keer in de week bij ons.”

Huisvesting al jaren onder druk

De huisvesting van de goederenbank stond vanaf de oprichting in 2004 onder druk. Kooijman en zijn vrouw begonnen in hun eigen achtertuin. In de eerste weken werden ze overspoeld werd met telefoontjes van mensen die wilden steunen met goederen en hulpvragers. De noodvraag voor huisvesting losten ze in eerste instantie op met tijdelijke behuizing in diverse Oosterhoutse slooppanden. In 2007 streek de voedselbank neer in de Kanaalstraat. Eerst financierde een projectontwikkelaar voor anderhalf jaar de huur. Deze tijd werd benut om contacten met de lokale bestuurders te leggen om financiële steun te krijgen.

Ook de huidige uitbreiding wordt, met lange termijn garantie, door de diverse gemeenten waarin de goederenbank opereert, gedragen.

Een luisterend oor

De sfeer tijdens het bescheiden feestje is gemoedelijk. Vrijwilligster Riet (80) beaamt dat. „Iedereen is collegiaal en Jan en Anita zijn goede organisatoren.” Elke dinsdag- en donderdagochtend helpt ze met sorteren en uitzoeken van de goederen. Ze checkt de datums van levensmiddelen, maakt pakketten gereed en poetst.

Ook burgemeester Mark Buijs is aanwezig. Hij prijst de ruimte die er nu is om een luisterend oor te bieden. Wel vindt hij het schrijnend dat het nodig is in een welvarend land als Nederland.

Momenteel helpt de goederenbank in Oosterhout en omgeving gemiddeld 250 gezinnen per week. Dit aantal schommelt licht, de gevolgen van de corona-crisis zijn nog niet merkbaar.