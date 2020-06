Oosterhoutse garagehouders halen vastzittende boa constrictor achter dashboard vandaan

OOSTERHOUT - De medewerkers van Autobedrijf Jongmolen in Oosterhout kregen donderdag een wel heel bijzonder verzoek van een klant: of ze even een vastzittende slang los konden maken. Het bleek een boa constrictor te zijn.

,,Arjen en ik stonden in de werkplaats toen een klant vroeg of we even naar z'n auto wilden kijken", vertelt Rick Slagmolen van het garagebedrijf lachend. ,,Die man zei: ‘er zit een slang achter het dashboard vast’, waarop wij dachten dat het om een koelslangetje ging.” Slagmolen liep met de man mee naar buiten, waar de klant naar de auto wees: ‘daar zit ‘ie!’.

,,Ja, toen bleek het dus een boa constrictor te zijn", giert Slagmolen het uit. ,,Ik haalde Arjen erbij en we probeerden eerst wat gaten in het dashboard te maken.” De slang bleef hardnekkig zitten, waarop de twee garagehouders besloten om het dashboard te demonteren. Verschillende klanten die aan de balie van het garagebedrijf stonden, kozen eieren voor hun geld toen ze het dier zagen. ‘We komen later wel terug!’

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm De slang zat verstopt in het dashboard. © Autobedrijf Jongmolen

De eigenaar van de slang had het dier mee op pad genomen. Hij liet de slang volgens Slagmolen een paar tellen alleen in de auto achter, waarop de boa z'n kans greep om uit de zak te glippen en in het dashboard te kruipen. ,,We vroegen nog of ‘ie niet giftig was of zou bijten", zegt Slagmolen. ,,Vertelde die beste man dat zo'n dier hartstikke veel tanden heeft, sta je daar!”

‘Nou gaat ‘ie eruit ook!’

Toen het er even op leek dat het niet zou lukken om de boa te bevrijden, zei de eigenaar dat hij de auto wel mee naar huis zou nemen en de slang daar met muisjes zou proberen te lokken. ,,Maar Arjen en ik dachten: we zijn eraan begonnen, nou gaat ‘ie eruit ook!”

Uiteindelijk zijn de mannen een half uur bezig geweest om het dier heelhuids te bevrijden. Natuurlijk, ze vonden het spannend. Maar het akkefietje past volgens Slagmolen goed bij het motto van de twee: ‘Vaak ben je te bang'. ,,Dit verhaal zullen we in de kroeg nog vaak vertellen", lacht Slagmolen. ,,We maken wel vaker wat mee, maar dit...”

Volledig scherm De boa constrictor werd na een half uur bevrijd. © Autobedrijf Jongmolen