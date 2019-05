Oosterhoutse fotograaf brengt zevende boek uit over Waalwijkse Henny: ‘Schokkend om te horen wat haar allemaal is overkomen’

Gemeentebe­lan­gen verwelkomt Ad Jespers: ‘Langs alle kanten zijn goede wil getoond‘

9 mei OOSTERHOUT - Gezondigd, spijt betuigd en nu weer welkom. Ad Jespers is terug als raadslid voor Gemeentebelangen. Vorig jaar leverde de Oosterhouter zijn zetel nog in na een ‘datalek‘: Jespers had mailadressen van zijn werkgever, Stichting Prisma, gebruikt in campagnetijd.