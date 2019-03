Oosterhoutse fietsontwerper jaagt op wereldrecord

Gemeente grijpt in: stop op jongeren­avon­den De Schelf

8:15 RAAMSDONKSVEER '- Het doek valt voor de jongerenavonden in buurthuis de Schelf in Raamsdonksveer. De gemeente zegt per 1 april de huur op van de ruimte voor jongeren. ,,Het groepje dat er nu nog zit heeft forse problemen". zegt wethouder Mike Hofkens.