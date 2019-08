Oosterhoutse diplomazwemmers nog niet op Amerikaanse tv

De Amerikanen willen na de enorme schade en de dodelijke slachtoffers van orkanen in 2005 in New Orleans, in 2012 in New York en 2017 in Puerto Rico in beeld brengen hoe Nederland omgaat met hoog water en met stormvloeden. Een van de onderdelen die de Amerikanen wilden filmen, is de Nederlandse traditie om kinderen in de basisschoolleeftijd een zwemdiploma te laten halen. In Nederland is zwemles gericht op overleven, een methode om niet te verdrinken, terwijl zwemles in Amerika meer als sport wordt gezien.