Oosterhoutse Cheyenne Vissers (23) is vermist, moeder radeloos: ‘Ze is in verkeerde handen terechtgekomen’

De 23-jarige Oosterhoutse is waarschijnlijk in Rotterdam of Den Haag, zo weet haar moeder. Daar ging ze heen na een conflict thuis.

De laatste keer dat er iets van haar is gehoord was zondagmiddag 30 januari, toen belde ze haar zus met andermans telefoon om te laten weten dat haar telefoon was gestolen. Op dat moment was ze op de Kruiskade in Rotterdam. Een dag eerder verbleef ze in een hotel in Den Haag.

Radeloos

Haar moeder is radeloos en is ervan overtuigd dat ze in verkeerde handen terecht is gekomen. Ze zou al enige tijd in foute kringen verkeren.

Het heeft tot gevolg dat haar ouders al dagen in onzekerheid zitten. Ze vrezen het ergste voor hun dochter. ,,Laatst was er een overleden vrouw gevonden. En regelmatig belt de politie. Je schrikt elke keer", zegt haar moeder.

Ze hoopt dat haar dochter herkend wordt aan haar tatoeages met teksten als ‘loyalty’, ‘Never give up’ en ‘Carpe Diem’.

