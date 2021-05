Oosterhoutse buurt Contreie straks omgeven door groene zone

Volgens de gemeente Oosterhout is de omliggende natuur het visitekaartje van de wijk Vrachelen, en dus ook van de in aanbouw zijnde buurt Contreie. Ligt het oudste deel van de wijk tegen de fraaie Vrachelse Heide aan, het jongste deel De Contreie wordt gefêteerd met het open landschap rond ‘moederdorp’ Den Hout.

Om dat open landschap te verankeren in het oorspronkelijke bouwplan voor de wijk is voorzien in de aanleg van een ecologische verbindingszone, zoals dat in bestuurlijk jargon heet. In de praktijk betekent dit dat De Contreie een speciaal ingericht stuk natuur krijgt als overgang naar dat open landschap van Den Hout. Ook komt er tegen het Markkanaal een compensatiebos. Het gaat hier om een uitbreiding van een al bestaand bosperceel.

Drie functies

Het westelijke deel van de ecozone is inmiddels al aangelegd en de aanleg van het zuidelijke deel staat gepland voor het seizoen 2023/2024. De gemeente legt de zone aan in twee delen, omdat er nog sprake is woningbouw in het gebied.

De ecozone heeft drie functies; natuur met daarnaast waterberging en recreatie. Het extra bos dat wordt geplant dient ter compensatie van een eerder gekapte bosschage bij de Sluislocatie, waar nu een appartementengebouw is gebouwd.

Nog niet alle grond waarop de zone gerealiseerd wordt, is in eigendom van de gemeente. Daarom gaat de gemeente de komende maanden in gesprek met de huidige grondeigenaren. Omwonenden worden betrokken bij het definitieve ontwerp. De ecozone kost 1,5 miljoen euro. De gemeenteraad besluit er eind mei over.