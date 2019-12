Oosterhoutse buizenfabriek Tubes BV is te koop

OOSTERHOUT - Buizenfabriek Tubes BV in Oosterhout is te koop gezet. Naast de eerder aangekondigde reorganisatie wakkert dit volgens de centrale ondernemingsraad van staalfabrikant en eigenaar Tata Steel de onrust onder het personeel nog harder aan.

Jack Bouwens voorzitter van de ondernemingsraad bevestigt dat er veel onrust onder het personeel heerst. ,,Het klopt dat de drie vestigingen van Tubes, een dochteronderneming van Tata Steel, in de verkoop zijn gezet. Dat is vorige week vrijdag aan het personeel bekend gemaakt. Het gaat om de vestigingen in Oosterhout, Zwijndrecht en Maastricht.”

Ze willen het bedrijf afslanken en dan verkopen

Quote Ik neem het Tata Steel heel erg kwalijk dat ze het op deze manier aanpakken.” Frits van Wieringen, Centrale Ondernemingsraad Tata Steel. Volgens Bouwens blijft ook de aangekondigde reorganisatie bij Tubes BV overeind staan waarbij 53 banen op de tocht staan. Het merendeel in Oosterhout. ,,Wij kunnen dat niet los zien van elkaar. Ze willen het bedrijf afslanken en vervolgens verkopen. Maar wij zijn het daar niet mee eens. Stel dat er een koper komt? Die wil misschien juist wel door met deze mensen.”

'Heavy dingen’

Dinsdag zijn de FNV-leden bij elkaar gekomen in IJmuiden. ,,Er was 2000 man. De boodschap van Tata Steel is niet goed gevallen. Ik voorzie dat er 'heavy dingen’ aan gaan komen. We zijn nog in onderhandeling, maar ik hoor het woord stakingen al vallen. Dat is natuurlijk het laatste, want daar raak je het bedrijf hard mee.”

Dit vergroot de onrust alleen maar

Volgens Frits van Wieringen voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van Tata Steel zijn er inderdaad ‘intenties om Tubes te verkopen.’ ,,Ze tasten de markt af, maar een koper is nog niet in beeld. Ik neem het Tata Steel heel erg kwalijk dat ze het op deze manier aanpakken. Als je eerst aankondigt dat er in Nederland 1650 man uit moet bij Tata Steel, zonder een plan te presenteren. En vervolgens zet je het onderdeel Tubes BV in de verkoop. Dan vergroot je de onrust alleen maar. We trekken als COR samen op met de vestigingen onder meer in Oosterhout. Ik voorzie dat dit nog lang gaat duren.”