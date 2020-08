Oosterhoutse bermen kunnen nog mooier: ‘Maar het gaat al beter dan eerst’

Enkele maanden geleden kraakte het Bijenhoudersgilde nog kritische noten over het maaibeleid in Oosterhout. ,,Het is nu goed te zien dat er minder gemaaid wordt dan vorig jaar. Het is zoveel beter. Ook in deze warme periode zien we bermen in bloei staan”, zegt Kees-Jan Mensinga. ,,Er worden stukken overgeslagen om meer bloeiende planten te laten staan, op sommige plaatsen wordt later gemaaid. We vinden dat verheugend.”

De gemeente gaf eerder aan dat sommige bermen juist gemaaid worden om ruimte te bieden voor bloemen. Anders blijven brandnetels, struiken en bramen over. ,,Gazons kunnen we niet minder maaien. Het afgemaaide gras blijft dan als een deken liggen. Daardoor verstikt het gras en verstikken de bloemen eronder.”

Zee van kleuren

,,Daarin verschillen we nog van mening”, meent Mensinga. ,,Neem de Burgemeester Holtroplaan. Die is helemaal gemaaid. Dat is niet nodig.” Daarnaast wijst het Bijenhoudersgilde op het actief zaaien van bloemen, zodat bermen het hele jaar daar een zee van kleuren zijn en er is geen sprake is van een ‘rommelige‘ of ‘onverzorgde situatie‘. ,,Biodiversiteit moet iets structureels zijn en niet ‘erbij‘.”

Groente en fruit

Bij het Bijenlandschap West-Brabant zijn al vijftien gemeenten aangehaakt. Die organisatie maakt zich hard voor bijen en andere bestuivers. ,,Bestuiving is nodig voor onze voedselgewassen, met name groente en fruit. Wereldwijd gaan bijen zowel in soorten als aantallen achteruit”, verklaart de organisatie. Coördinator Riny van Empel zag dat gemeenten weinig kennis uitwisselden. ,,Je hoeft niet elke keer opnieuw het wiel uit te vinden. Bij de ene gemeente zit er meer kennis dan de andere.”

Het Bijenlandschap staat in nauw contact met de Universiteit in Wageningen. ,,Zij brengen de kansen voor het gebied in beeld. Hoe maak je het bijenvriendelijk? Er is zelfs een bloemenmengsel ontwikkeld, afgestemd op de bijen in deze regio.”

350 jaar

Het Bijenhoudersgilde Oosterhout zou het aansluiten van de gemeente bij het Bijenlandschap als een ‘cadeau‘ zien voor het jubileum. Dit jaar bestaat de club 350 jaar. Vanwege de coronacrisis is deze viering uitgesteld naar 2021. Wethouders Arnoud Kastelijns en Clèmens Piena kijken na de vakantie kijken naar het idee van het Bijenhoudersgilde.