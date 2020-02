Oosterhoutse Basiliek is publiekstrekker geworden

Wethouder onder vuur: invoering afvalinza­me­ling was een rommeltje in Gilze en Rijen

6:07 RIJEN - De invoering van de nieuwe afvalinzameling in Gilze en Rijen was een rommeltje. Het liep financieel uit de klauwen doordat slecht op de kosten is gelet en de aansturing door wethouder Ariane Zwarts zwak was.