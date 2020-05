Oosterhoutse bakkerij Vonk-Asmus stopt: ‘Alleen brood en banket onvoldoende in haastmaatschappij’

Onderzoek naar branden Oosterhout leidt voorlopig tot niets

14:26 OOSTERHOUT - Het politieonderzoek naar tuin- en autobranden half maart in Oosterhout heeft voorlopig tot niets geleid. Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk rust het onderzoek nu. ,,Het is niet stopgezet, het ligt op de plank. Bij nieuwe tips kijken we er opnieuw naar.” De branden vonden plaats in de wijken Oosterheide en Slotjes.