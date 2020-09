Oosterhoutse bakker voorkomt eerder inbraak kledingzaak, maar is nu zelf de pineut

Ruiten ingeslagen bij kledingwin­kel Crivaldi in Oosterhout: veel kleding weg

19 april OOSTERHOUT - Bij de kledingwinkel Crivaldi aan de Arendstraat in Oosterhout is zondagochtend rond 07.45 uur op grove wijze ingebroken. De ruit in de voorpui is ingeslagen en er is veel kleding weggehaald, laat het ‘team Crivaldi’ op Facebook weten.