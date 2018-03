Oosterhoutse ‘asomobilist’ draait de bak in voor vluchtpoging in Breda

Wie laat de Geer­trui­den­berg­se Markt bruisen? 'Het is een urgent probleem'

20:00 GEERTRUIDENBERG - Levendiger, aantrekkelijker. De Markt in Geertruidenberg moet meer gaan bruisen. Daar is bijna iedereen in politiek Geertruidenberg het over eens. Maar hoe?